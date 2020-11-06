"Бывало, что шел за деньгами от имени игроков. Если ты капитан, то подписываешься за всю команду.

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На одном из собраний на базе Игорь Михайлович обмолвился, что за выигранное чемпионство даст миллион долларов и 500 тысяч положит сверху. Мы стали чемпионами. Суркис дает миллион. Я встал и говорю: "Так обещали полтора!". Суркис заулыбался и дал полтора", – рассказал Михалик в интервью журналу Футбол.

Напомним, что Тарас Михалик защищал цвета Динамо с 2006 по 2013 год.

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