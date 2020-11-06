"Суркис заулыбался и дал полтора миллиона долларов": Михалик вспомнил, как "выбивал" премиальные у президента Динамо
Бывший защитник Динамо Тарас Михалик раскрыл некоторые подробности финансовых наград от Игоря Суркиса.
"Бывало, что шел за деньгами от имени игроков. Если ты капитан, то подписываешься за всю команду.
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На одном из собраний на базе Игорь Михайлович обмолвился, что за выигранное чемпионство даст миллион долларов и 500 тысяч положит сверху. Мы стали чемпионами. Суркис дает миллион. Я встал и говорю: "Так обещали полтора!". Суркис заулыбался и дал полтора", – рассказал Михалик в интервью журналу Футбол.
Напомним, что Тарас Михалик защищал цвета Динамо с 2006 по 2013 год.
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