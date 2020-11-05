"Я не люблю обговорювати такі речі. Якщо до Верховної Ради всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати – патріоти. Хтось співає, хтось не співає – це справа кожного. Може, хтось соромиться, інший в цю хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі. Звичайно, приємніше бачити, коли всі співають.

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Спочатку я теж не співав. Навіть не знаю, чому. Чи то боявся, чи просто з мене поганий співак. Якось приїхав на вихідні в рідний Любешів та зустрів вчительку молодших класів. Любешів – селище міського типу, де всі один одного знають. Вона мені з ходу, мовляв, чого я гімн не співаю.

І мене як перемкнуло, а до цього не загострював увагу. Виявляється, людям це важливо. "Так, тепер будеш співати. Дай мені слово", – каже. І я дав слово. З тих пір став співати. Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серце і вишиванці. Є люди, які тихо і мовчки роблять більше, ніж ті, хто постійно кричить про це і піариться. Для мене це болюча тема, як ви розумієте", – зазначив Михалик у інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, 36-річний центрбек виступав за київські ЦСКА та Динамо, Закарпаття, московський Локомотив і Волинь. Також в його активі є 32 матчі за збірну України.

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