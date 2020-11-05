Динамо ледь не прибило Барселону. Це визнає навіть іспанська преса. Каталонська машина була такою тільки перші хвилин 15, а потім почала гратися з вогнем. "Святий Тер Штеген" (Mundo Deportivo) витягнув погану гру команди, яка виглядала слабко проти розібраного коронавірусом суперника з України. Здобуті подвигом німецького воротаря 3 очки – чи не єдина позитивна новина вечора середи. Marca, Mundo Deportivo і Sport в один голос вихваляють 28-річного стража воріт, який так невчасно повернувся в рамку після операції на коліні.

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"Брутальний бій на сейви. Тер Штеген проти Руслана Нещерета", – захоплюється мадридська газета, яка підібрала відео ефектних порятунків у виконанні голкіперів. Якщо 18-річний українець з перших хвилин працював у поті чола, то Марк-Андре нудьгував до 35 хвилини. Після удару Буяльського був гострий простріл Циганкова і ще 2 виходи Віктора на воротаря. Спритність, талант, рефлекси, сейви руками і ногами – багато в чому завдяки воротарю Барса довела гру до перемоги. Він не встиг провести велику кількість тренувань після камбеку, але нейтралізував 4 виходи сам на сам, і був 100-відсотково успішним у передачах (18, з яких 2 на дальню відстань).

"Полеміка щодо скасованого гола. Жоден повтор так і не показав, за що в Динамо відібрали гол Кендзьори. На відео неможливо переконатися, що м'яч перетнув лінію поля у повітрі", –іспанська версія Goal.com вважає, що Майкл Олівер міг вплинути на результат матчу, адже захисник збірної Польщі зрівнював рахунок на 1:1, а після такого могло вже трапитися все що завгодно. А ось суддівський експерт Radio Marca Андухар Олівер, який раніше працював рефері на матчах першості Іспанії, переконаний – рішення бокового арбітра правильне. Мовляв, помічник головного судді має найкращий огляд, тому його підказка була коректною.

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Лео Мессі став найкращим гравцем матчу за індексом InStat, але змусив шаленіти фанатів по всьому світові. "Божевільний вчинок аргентинця зводить з розуму вболівальників у мережі. Цей епізод викликав лавину коментарів. Десятка Барселони, який проводить не дуже вдалий сезон, породив безліч суперечок. Мессі спокійно прогулюється центром поля. Це часте явище, але цього разу вражає особливо, адже за кілька метрів від нього пробігав український футболіст Динамо. Навіть суперник був здивований цим".

Відзначимо, що епізод трапився на останніх секундах матчу за хиткого рахунку. Ніхто з гравців Барселони і не думав заважати Андрієвському починати останню атаку. BeSoccer зазначає, що Лео масово дорікають відсутністю мотивації, а повернення розмов про відхід гравця є тільки справою часу. Цікаво, що Мессі ще не відзначався цього сезону з гри, а всі 5 разів просто забивав пенальті.

Барселона на своєму шляху пройшла дуже сміливе Динамо, впевнено проголошує мадридський AS. Тер Штеген завдяки 4 дивам став MVP матчу. Математично все казково, але гра була катастрофічною. Барса грала з вогнем. Газета порівнює ситуацію каталонців з параноїком, якого почали реально переслідувати. Сталося найгірше – команда Кумана, яка має відверті проблеми перед чужими воротами, вже на старті змарнували 3 супермоменти, аби добити хлопчика на ім'я Руслан Нещерет. Правило "анонімні діти проводять матч життя проти Барселони" спрацювало і цього разу, хоча старт гри створював враження, що ці 90 хвилин будуть катуванням для Динамо.

Суддя Майкл Олівер з максимальним небажанням вказав на 11-метрову позначку, настільки лінивим жестом, що ніхто не наважився протестувати. На каталонцях, як на згаданому параноїку, погано позначилася проблема з реалізацією. На цьому фоні Динамо витягнуло голову, щоб почати дихати і життєствердно проголосити: "Я тут!" Барсі був потрібен більше ніж тренер – психолог. Але з часом їй було все важче дихати, тож другий тайм став драмою, щасливий кінець якої став можливим лише завдяки Тер Штегену та Піке. Малюк Нещерет у своєму 2 матчі на рівні профі видав такий матч, що Камп Ноу вибухнув би оплесками на його адресу, якби тільки глядачі могли бути присутніми.

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AS і Marca іронізують над мімікою Кумана, який моментами виглядає так, ніби опинився серед неприємних йому людей. Навіть наставнику смертельно нудно від того, як грає Барселона. Іноді він справляє враження розлюченої людини, яка чекає поїзд, що ніколи не прибуде. Ненажерливої позитивної версії "синьо-гранатових" проти Динамо, в якого по суті залишилося 13 гравців, вистачило лише на 15 хороших хвилин, і це із сумом визнають всі в Іспанії. Попри те, що команда Кумана – лише одна з 4 команд (як Ліверпуль, Манчестер Сіті та Баварія), що виграла всі 3 матчі, вона викликає не менші сумніви, ніж Реал. Її вже не бояться так, як раніше.

Куман був дуже близький, що дорого заплатити за свій експеримент з часів збірної Нідерландів, коли Де Йонг виходить у центрі захисту, але грає дуже високо і залишає безмежний простір на своїй половині. Marca навіть залишила Френкі без оцінки, як і П'яніча, який розчарував у центрі поля. Крім Тер Штегена, пристойний бал заслужили ще тільки молоді та старанні Педрі з Фаті. Видання з Мадрида оцінило Луческу на одну зірочку вище, ніж Кумана. Так само високо, як їхній тренер, стоять Кендзьора, Забарний, Шабанов і Циганков.

Три зірочки взяли тільки обидва голкіпери. Нещерет зібрав схвальні рецензії ан всіх іспанських ресурсах як "найвидатніший гравець української команди". Вистачало і статей, присвячений суто особі Руслана. Уродженець Мукачева увійшов до історії під час свого дебюту в ЛЧ. Ніхто з 2013 року не робив у головному єврокубковому турнірі більше сейвів, ніж 18-річний український воротар (12). Другий наймолодший кіпер київського клубу за всю історію Ліги чемпіонів став головним героєм в Іспанії, затьмаривши навіть сейви Тер Штегена, гру Мессі з Фаті, класний гол захисника Піке, який продовжує мірятися результативністю з вічним антагоністом Рамосом.

Рамон Катала, старший тренер академії Динамо, відзначає, що Нещерет прийшов у 13-річному віці. Руслан завжди випереджав свою вікову категорію на рік. "Він дуже врівноважений і мужній воротар, який відчуває пристрасть до гри. З моменту прибуття він провів 5 років, працюючи з Володимиром Іконніковим, тренером воротарів. Обожнює тренуватися і грати – йому все одно, хто перед ним. Щоправда, в багатьох матчах за дубль Нещерету не потрібно докладати великих зусиль. На Камп Ноу все було зовсім навпаки, бомбардування зі старту.

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Були певні побоювання через відсутність Бущана та Бойка, які добре проявили себе в попередніх іграх ЛЧ чи за збірну проти тієї ж Іспанії, але Руслан зіграв спокійно, дуже уважно і відповідально. Він зіграв сенсаційно, залишав нас у грі до останнього. Ще одна важлива річ – Нещерет добре грає ногами. Нам подобаються воротарі, які беруть участь у позиційній грі, а він майже не припускається помилок", – запевнив Катала.

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