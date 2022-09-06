"Війна вплинула так, що у нас бізнесу сьогодні ні в кого немає, як на мене. Мій бізнес, як і моє життя – це футбол. Якщо ми на матчах Ліги чемпіонів чи Ліги Європи збирали якусь кількість глядачів, нам за це платили гроші та купували квитки, можна було взяти рекламодавців, продати атрибутику, то зараз цього немає.

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Це взагалі став 100% дотаційний проєкт. У 2014 році я казав, що Ахметов якби хотів, то міг би на підставах, які склалися, кинути клуб і не утримувати його, але він продовжує це робити навіть сьогодні.

Так, легіонери пішли. Не тому, що він їх позбувся, і не тому, що у нього закінчилися гроші. А лише з однієї простої причини – вони не хотіли грати в країні, де йде війна. Тому він був змушений продати когось, когось віддати в оренду, когось відпустити. Він перебудувався і у нього зараз українська команда. Ми перебудувалися значно раніше", – сказав Суркіс у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо після трьох турів не набрало жодного очка і йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім.

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