"Найбільша несподіванка – невдалий старт Динамо, в пасиві якого наразі чотири поразки поспіль, враховуючи два матчі з Бенфікою. А якщо ще пригадати, що в цих поєдинках кияни пропустили 11 голів, то відразу виникає питання: що не так з захистом?

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Як на мене, то не помітна самовіддача гравців, старання у закритті зон. Треба щось робити, особливо, враховуючи, що скоро виїзний матч Ліги Європи. З такою грою в обороні нічого хорошого Динамо на євроарені не очікує. За таку безвідповідальність захисників треба когось з них саджати на лавку запасних.

Хоча наразі в оборону і ставити нема кого. Якщо не Сирота, то хто? Багато травмованих, той же Попов... Мірчі Луческу треба примушувати оборонців з одного боку грати простіше – виносити м’яч подалі, не ризикуючи, а з іншого – обов’язково діяти з суперником один в один, опікуючи та обігруючи опонента за рахунок техніки. А що відбувається нині? Захисники Динамо перекладають відповідальність один на одного.

Наскільки все залежить від тренера? Він вибирає склад. Кількість пропущених голів говорить сама за себе. Вважаю, що це тренерська проблема. Можливо, щось вийде виправити найближчим часом, коли всі команди УПЛ, в тому числі й Динамо, отримають можливість попрацювати у спокійній обстановці. Думаю, пауза, пов’язана з матчами збірних, піде на користь киянам. Хоча, багато динамівців поїдуть до табору національної команди і Луческу не буде їх бачити..." – сказав Саленко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Динамо після трьох турів не має жодного очка і йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім.

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