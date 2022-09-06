"Война повлияла так, что у нас бизнеса сегодня ни у кого нет, по-моему. Мой бизнес, как и моя жизнь – это футбол. Если мы на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы собирали какое-то количество зрителей, нам за это платили деньги и покупали билеты, можно было взять рекламодателей, продать атрибутику, сейчас этого нет.

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Это вообще стал 100% дотационный проект. В 2014 году я говорил, что Ахметов если бы хотел, то мог бы на сложившихся основаниях бросить клуб и не удерживать его, но он продолжает это делать даже сегодня.

Да, легионеры ушли. Не потому, что он их лишился, и не потому, что у него кончились деньги. А только по одной простой причине – они не хотели играть в стране, где идет война. Поэтому он вынужден был продать кого-то, кого-то отдать в аренду, кого-то отпустить. Он перестроился, и у него сейчас украинская команда. Мы перестроились гораздо раньше", – сказал Суркис в комментарии Tribuna.

Напомним, Динамо после трех туров не набрало ни одного очка и идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним.

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