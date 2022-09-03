Обидві команди не змогли подолати сито кваліфікації в єврокубках. Щоправда, для Динамо це означало виліт в Лігу Європу, а для Зорі – завершення виступів на міжнародній арені взагалі. Луганці швидко про це забули і чудово почали сезон УПЛ. Підопічні Патріка ван Леувена несподівано опинилися серед команд, які набрали максимум очок у перших двох турах. Натомість Динамо встигло зіграти в чемпіонаті лише один матч, який сенсаційно програло. СК Дніпро-1 забив у ворота підопічних Мірчі Луческу три "сухих" м'ячі.

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Можливо, румунський фахівець задля "виховання" лідерів вирішив вдатися до кадрових змін. Так, у стартовому складі з'явився Владислав Кабаєв, який лише кілька днів перейшов саме із Зорі. На лаві запасних залишилися Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Артем Бєсєдін. Олександр Сирота замінив травмованого Дениса Попова і вже на першій хвилині ледь не наварив. Помилка центрбека призвела до виходу Зорі 3 в 2. На щастя для киян, Крістіан не зумів ухвалити найкраще рішення. Перспективну атаку не довели навіть до удару.

У відповідь Динамо забило. Олександр Караваєв відгукнувся на пас із глибини від Віталія Буяльського і з близької відстані переграв голкіпера. Арбітр порадіти не дав ні секунди, відразу зафіксувавши офсайд. Справедливо. О от у ворота Георгія Бущана м'яч влетів цілком за правилами. Назарій Русин легко розібрався з Кендзьорою і з допомогою невеличкого рикошету поцілив під ближню стійку. Гол у ворота своєї колишньої команди форвард Зорі не святкував.

Кияни спробували змінити ситуації. Суперник без проблем давав контролювати м'яч. А де ж моменти? Невже три кутових поспіль – це все, на що зараз здатна команда Мірчі Луческу? Так, ще був небезпечний удар Сироти, але і він прийшов після навісу зі штрафного. Ванат ніби розчинився на полі. Кабаєв нагадав про себе несильним ударом із середньої відстані. Через центр поля не проходило взагалі нічого – Буяльский у пошуках м'яча регулярно був змушений зміщуватися на фланги.

Підопічні Патріка ван Леувена діяли більш осмислено. Знали, що робити і в позиційних атаках, і під час швидких випадів. Тому другий гол луганців зовсім не став несподіванкою. В'ячеслав Чурко зліва виконав подачу на Мишньова, а той влучно пробив з лету. А перед самісіньким свистком на перерві рахунок взагалі міг стати розгромним. Русин ледь не від центрального кола втік від захисників, зумів проштовхнути м'яч повз Бущана, але й у ворота не влучив.

На другий тайм Луческу повністю змінив центр півзахисту. На полі з'явилися Сидорчук, Шапаренко та Гармаш. Окрім того, наставник Динамо відправив Караваєва в оборону замість Кендзьори. І звідти Олександр здатен створювати момент. Класно викотив Кабаєву на 11 метрів. Той не скористався шансом, пробивши дуже-дуже неточно. З новими партнерами зовсім інша гра пішла у Буяльського. Чергове вривання Віталія у штрафний суперника завершилося пасом на порожні ворота для Ваната. Відставання у рахунку стало мінімальним.

Склалося враження, що футболісти Зорі думками так і не вийшли із роздягальні. На полі їх видно не будо. Динамо домінувало, створювало моменти і навіть чисельну перевагу здобуло. Вкотре відзначився Караваєв, посадивши на другу жовту Вантуха. Парадоксально, але це допомогло луганцям. Перша атака номінальних господарів в другому таймі стала гольовою. Русин з флангу віддав на Бражка. Сидорчук сам ізолював себе від боротьби в цьому епізоді, Забарного хавбек луганців поклав на газон і потужним ударом увігнав м'яч у сітку.

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Слідом Зоря ледь не забила ще раз. Бущан впорався з ударом Чурка, першим на добиванні опинився Крістіан. Бразилець з вигідної позиції пробив у стилі Кабаєва – дуже неточно. Було очевидно, що в меншості неможливо підтримувати такий темп. Динамо поступово оговталося від шоку, Луческу випустив на поле Бєсєдіна... Знову почали виникати моменти біля воріт Мацапури. Черговий кутовий кияни вирішили розіграти. М'яч дістався Буяльському, який красивим ударом відправив його у сітку.

Останню десятихвилинку Динамо провело у безперервних атаках. Своєрідний штурм. Щоправда, велика кількість пауз допомогла Зорі відбитися і втримати перемогу. Луганці повернули собі лідерство в турнірній таблиці УПЛ, набравши уже 9 очок. Динамо зазнало другої поразки поспіль і залишається передостаннім. Кадрові експерименти Луческу явно не спрацювали. Символічно, що покарали столичну команду гравці, яким не знайшлося місці в Києві, – Русин та Бражко.

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