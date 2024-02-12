Журналіст Ігор Циганик розповів про підготовку київського Динамо до продовження сезону та стосовно планів щодо підсилення команди.

"Ігор Суркіс сказав, що він задоволений роботою Шовковського на зборах. Там великі фізичні навантаження і команда працює дуже непогано. Ярмоленко почав працювати у загальній групі. Пару тижнів він має набирати форму. Не думаю, що у перших поєдинках його використовуватимуть.

Динамо – РФШ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

На даному етапі команда з Ярмоленком і без нього – це дві великі різниці. Пошук центрального захисника йде. Президент Динамо це підтвердив. Чекаємо", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, що Динамо завершило осінню частину сезону на п'ятому місці в УПЛ, паралельно вилетівши з Кубка України та єврокубків.

Динамо вистраждало перемогу над РФШ, не створивши жодного моменту – Шапаренко тягнув всіх на собі, травма Буяльського