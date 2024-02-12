Журналист Игорь Цыганык рассказал о подготовке киевского Динамо к продолжению сезона и о планах по усилению команды.

"Игорь Суркис сказал, что он доволен работой Шовковского на сборах. Там большие физические нагрузки и команда работает очень неплохо. Ярмоленко начал работать в общей группе. Пару недель он должен набирать форму. Не думаю, что в первых поединках его будут использовать.

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На данном этапе команда с Ярмоленко и без него – это две большие разницы. Поиск центрального защитника идет. Президент Динамо это подтвердил. Ждем", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, что Динамо завершило осеннюю часть сезона на пятом месте в УПЛ, параллельно вылетев из Кубка Украины и еврокубков.

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