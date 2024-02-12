Динамо – РФШ – 1:0 – відео гола та огляд матчу
19:42 - Читать на русском
Динамо обіграло латвійський РФШ у контрольному поєдинку. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Контрольний матч
Динамо – РФШ – 1:0
Гол: Шапаренко, 69 (пен)
Динамо провело досить сірий матч проти РФШ, фактично не створивши жодного моменту біля воріт суперника. Найактивнішим гравцем киян на полі був Микола Шапаренко, який і забив єдиний гол у зустрічі, реалізувавши пенальті.
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Відзначимо, що це був сьомий матч Динамо на зимових зборах. Перемога над РФШ стала третьою для киян – окрім цього були ще 3 поразки та одна нічия.
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