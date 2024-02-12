Динамо обіграло латвійський РФШ у контрольному поєдинку. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Контрольний матч

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пен)

Динамо провело досить сірий матч проти РФШ, фактично не створивши жодного моменту біля воріт суперника. Найактивнішим гравцем киян на полі був Микола Шапаренко, який і забив єдиний гол у зустрічі, реалізувавши пенальті.

Динамо вистраждало перемогу над РФШ, не створивши жодного моменту – Шапаренко тягнув всіх на собі, травма Буяльського

Відзначимо, що це був сьомий матч Динамо на зимових зборах. Перемога над РФШ стала третьою для киян – окрім цього були ще 3 поразки та одна нічия.