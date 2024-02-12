Динамо мінімально переграло РФШ (1:0) на зборах у Туреччині завдяки пенальті від Шапаренка. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: Шапаренко, 69 (пен)

Склад Динамо: Моргун (Бущан, 46) – Гусєв (Караваєв, 70), Дячук, Сирота (Михавко, 70), Дубінчак (Вівчаренко, 70) – Шепелєв (Бражко, 70) – Беніто (Ванат, 70), Царенко (Буяльський, 70), Шапаренко (Кабаєв, 70), Діалло (Волошин, 70) – Супряга (Пономаренко, 70).

РФШ – сьомий суперник Динамо на зимових зборах. Раніше команда зазнала трьох поразок (від Балкані, Легії та Левскі), розгромила Пахтакор і Лієпаю та розійшлась миром зі Шкендією. У сьогоднішньому матчі Олександр Шовковський випробував резервістів: Моргун у воротах, Гусєв на фланзі оборони, африканські фланги атаки, Супряга на вістрі.

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Простежувалася генеральна ідея киян – виходити з оборони через короткий пас від воротаря. На жаль, цей склад недостатньо зіграний, щоб реалізувати таке завдання. Лічені рази вдавалося протягнути м'яч від власного штрафного до чужого. Всі інші спроби завершувалися або втратами, або виносами в нікуди. Динамо не справлялося з пресингом латвійців.

Шапаренко брав гру на себе та намагався загострювати, однак у його партнерів був величезний відсоток браку. Авантюрні спроби Діалло призводили до втрат, Дубінчак і Царенко помилялися у простих передачах, а Супряга та Беніто виглядали чужими на полі. Зі знаком плюс варто виділити старанного Гусєва, який і в обороні відпрацьовував, і атаки підтримував.

Стартовий склад Динамо за весь час (70 хвилин) не створив жодного гольового моменту, але гол забив. Шапаренко реалізував пенальті. До 11-метрового призвела комбінація Гусєва та Царенка – Беніто до кінця поборовся за м'яч і впав після дотику голкіпера.

На останні 20 хвилин вийшла основа, але замість загострення атаки Динамо почало допускати моменти біля власних воріт. Бущану довелося рятувати після ударів впритул. Перемогу кияни втримали, але найгірша новина наздогнала Шовковського перед фінальним свистком. Буяльський отримав пошкодження та не зміг завершити спаринг, покинувши поле на одній нозі.