Президент "бело-синих" Игорь Суркис прокомментировал слова Мирчи Луческу по поводу его будущего в киевском клубе.

Вчера киевское Динамо стартовало в новом сезоне УПЛ матчем против СК Днепр-1 (первый тур киевляне пропускали из-за участия в плей-офф Лиги чемпионов). Подопечные Мирчи Луческу сенсационно уступили днепрянам во Львове с разгромным счетом 0:3.

"Это мог быть мой последний матч, а не Забарного": Луческу после сокрушительного поражения Динамо в УПЛ

После матча румынский наставник "бело-синих" не сдерживал эмоций, пытаясь найти виновных в поражении и вступая в перепалку с журналистами. В частности, на вопрос о возможном трансфере Забарного в АПЛ 77-летний коуч заявил, что матч против СК Днепр-1 мог быть последним в Динамо для него самого и демонстративно покинул пресс-зону.

Игорь Суркис уже успел отреагировать на подобную выходку от Мирчи. "Эмоции", – лаконично прокомментировал президент Динамо слова румына в комментарии FanDay.

Напомним, после поражения Динамо опустилось на последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Свой следующий поединок киевляне проведут 3 сентября против Зари.

СК Днепр-1 – Динамо: шедевр экс-динамовца положил начало историческому разгрому, новая потеря и качество Пихаленка