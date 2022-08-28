Обидві команди переживили важкі поєдинки серед тижня, зазнавши розгромних поразок у єврокубках. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартував о 17:00. Цією грою суперники відкривали для себе сезон УПЛ 2022/23. Луческу втратив Циганкова і вирішив зробити ставку на Микиту Кравченку, повністю оновивши правий фланг. Кияни перемагали спортклубівців завжди, крім одного разу (поразка імені орендованого дніпрянам Супряги), але цього разуь все пішло не так.

Динамо – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший удар ми побачили на 3 хвилині. Кравченко, який несподівано вийшов у старті замість Кендзьори, м'яко накинув ідеально на голову Буяльському. Воротар гостей з величезними проблемами парирував удар прямо по центру. Шепелєв цікаво задумував у розріз - Бєсєдін не відразу зреагував, а міг вириватися на ударну позицію у воротарському. Поганенька поперечна передача Кравченка. Снаряд ще й назад пішов. "Чому, чому!" – на весь стадіон лунає крик від Луческу. Сидорчук з меж воротарського пробивав після штрафного від Шапаренка. Дуже невлучно.

Попов виграв силову боротьбу в Довбика, але пошкодив при цьому плече. Тільки повернувся Денис у склад після попереднього пошкодження, як змушений покидати поле. Сирота вийшов на 13 хвилині. Багато грубощів з боку дніпрян. Дістається також Кравченку та Сироті. Кравченко знову непоганим пасом знайшов Буяльського у штрафному. Віталія підвів кепський прийом. Широко комбінують динамівці. Не вистачає тільки останнього пасу.

Трохи сумбуру в центрі поля, і Довбик виривається на оперативний простір. Тут, щоправда, виростає Забарний. Як професор, Ілля не дає себе обіграти один в один, показуючи про недаремний інтерес таємничого лондонського клубу. Шепелєв увімкнув бразильський режим. Володимир накрутив кількох суперників у чужому штрафному, а потім впав. Суддя вважає, що це симуляція і жовта картка динамівцю. Перший удар дніпрян на 31 хвилині. Бланко зібрав біля себе опонентів і віддав. Гуцуляк бив у кут – Бущан виручає. Забарний перериває небезпечний простріл з лівого краю, ледь не зрізавши у власні ворота.

Після розіграшу кутового від Шапаренка Дубінчак подав, Сирота виграв повітря. Снаряд опустився на поперечину. Буяльський влучає в плече Сватку. Принаймні так вважає головний арбітр. Тут ще й відстань між гравцями була дуже близькою. Без пенальті в будь-якому разі. З'являється простір на правому фланзі Динамо. Лише відчайдушний підкат Шапаренка зриває удар метрів з 10. Однак на 43 хвилині СК Дніпро-1 забив з кутового. Піхальонок розіграв з партнером і м'яко подав. Сарапій увірвався у воротарський і в падінні з льоту дуже ефектно розстріляв Бущана.

Почали виникати діри в обороні динамівців. Гуцуляк з меж штрафного завершує ще одну атаку в перехідній фазі. Повз ближній кут, але момент хороший. Створив його, до слова, все той же Піхальонок. Бусанелло бігав за своєю жовтою весь тайм. Дочекався за фол проти Сидорчука, який різкіше зіграв на випередження. У Динамо менше ударів загалом (3:5) та влучних спроб зокрема (1:3). Після того пострілу Буяльського на 3 хвилини можна згадати хіба що шанс Сироти. Загалом рівні гра, суперник просто був ефективнішим. Нагадуємо, що СК Дніпро-1 ніколи не перемагав Динамо на виїзді (3 поразки).

Ще дві заміни у перерві. Луческу випустив Кендзьору та Гармаша замість Кравченка та Шепелєва. А на 55 хвилини Піхальонок до асисту додав ще й гол. Гуцуляк переводить діагональ на зовсім вільного Бусанелло, якому не заважає Кендзьора. Проходить пас у центр, де Сидорчук і компанія стережуть невідомо кого, а Піхальонок спокійно розстрілює впритул. Два голи з центральної зони пропускає Динамо, навіть не імітуючи опір.

Просто без моментів у команди Луческу за перші 25 хвилин другого тайму. Ванат вийшов замість Бєсєдіна. І відразу пожвавилась гра. Пройшла перша цікава атака киян. Ванат відборовся, Гармаш пройшов уперед. Буяльський викотив Караваєву, той прибрав захисника, але пробив у голкіпера. Тимчик замінив Караваєва. Судоми у гостей. Сватко отримав пошкодження, швидко пішов з поля і Громов. На 79-й Кучер замінив ще й Піхальонка. Ризиковано фолив Забарний майже на лінії штрафного. Олександр Назаренко вже було обіграв динамівця. Сарапій пробив зі стандарту, Бущан з труднощами парирував.

Кучер вимагає пенальті. Шапаренко нібито зачепив ногу Когута, який виривався з-за спини, але VAR нема, граємо далі. Бабенко зі своєї половини закидає на фланг. Там Когут прострілює, а Гуцуляк фінтить у штрафному господарів. Бущан бере удар Олексія. Лише 1 удар у Динамо після перерви проти 4 у СК Дніпро-1. Гармаш нав'язує боротьбу та заробляє кілька стандартів і натяків на момент. Валеф помилився у повітрі, але Буяльський не зміг перекинути воротаря, який встиг піднятися і виконати сейв. Довбик познущався над захисниками, Бущан відбив, Кендзьора вибив з лінії, але Рубчинський забив з третьої спроби – 0:3.

Це повторення найбільшої поразки київського клубу в чемпіонатах України. Попередні 4 розгромні фіаско з рахунком 0:3 траплялися в матчах проти Металіста (одного разу) та Шахтаря (тричі). Київ цілком награв на негативний результат. Суперник значно більше бив по воротах. Крім цього, дніпряни, які в єврокубках вразили ще менше, сьогодні втричі частіше влучали у площину воріт. Схоже, розмови про психологічну яму гравців Динамо мають під собою реальне підґрунтя.

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