Обурення українського суспільства щодо скандальних виборів в олімпійський комітет дало свої плоди – проросійські політики не зможуть посісти тепле місце з держфінансуванням.

Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного олімпійського комітету України, повідомляє прес-служба організації.

Павелко призупинив своє членство в НОК – президент УАФ наважився на це лише після розгорання скандалу

Обидва горе-функціонери вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта.

Нагадаємо, напередодні на Генеральній асамблеї НОК було обрано нових членів Національного олімпійського комітету. Серед інших, до списку членів НОК від спортивних федерацій потрапив Нестор Шуфрич, якого делегувала федерація стрільби із лука та Григорій Суркіс – обидва були членами проросійської "Партії регіонів", а згодом – "Опозиційної платформи – За життя". Це викликало грандіозний скандал: Андрій Шевченко, який став одним з чотирьох віце-президентів НОК, відмовився від роботи в організації, а Андрій Павелко призупинив своє членство у ній.

"Єдине засідання, яке мають відвідувати ці потвори – судове": Зозуля розніс новообраний склад НОК з Шуфричем і Суркісом