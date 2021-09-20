Півзахисник збірної Алжиру Набіль Бенталеб ніколи не був трансферною ціллю Динамо.

Про це повідомив президент Динамо Ігор Суркіс в особистій розмові з ведучим шоу ТаТоТаке Михайлом Співаковським.

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"Я запитав, чи правда, що Динамо цікавилося Набілем Бенталебом. Але Ігор Михайлович сказав, що вперше чує про цього гравця. Наскільки я знаю, це правда, оскільки навіть в селекційному відділі Динамо цього гравця ніхто не дивився", – сказав Співаковський.

До слова, наразі 26-річний алжирець перебуває у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює хавбека у 2 млн євро. Основні позиції Бенталеба – центральний або опорний півзахисник. За свою кар'єру Набіль встиг пограти за Ньюкасл, Тоттенхем та Шальке.

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