У поєдинку 8-го туру чемпіонату України між Динамо та Олександрією Віктор Циганков вже у доданий час реалізував пенальті і приніс "біло-синім" перемогу і першу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Цей гол став для півзахисника киян 80-м у "біло-синій" футболці.

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Таким чином, Циганков у рейтингу найкращих бомбардирів Динамо часів Незалежності піднявся на сьому сходинку, обійшовши Віктора Леоненка. 23-річний футболіст 66 разів вражав ворота суперників у чемпіонатах України, 10 – в єврокубках і 4 – в Кубку України.

Цікаво, що найбільше від його пострілів страждали голкіпери таким команд: Маріуполя – 9 разів, Зорі – 8, Олександрії та Колоса – по 7. Для того, або досягнути позначки у 80 голів, Віктору довелось провести 197 матчів (середня результативність – 0,41 гол за гру).

Топ-10 найкращих бомбардирів Динамо виглядає наступним чином:

1. Сергій Ребров – 163 голи.

2. Максим Шацьких – 142 голи.

3. Андрій Ярмоленко – 137 голів.

4. Андрій Шевченко – 124 голи.

5. Олег Гусєв – 96 голів.

6. Артем Мілевський – 87 голів.

7. Віктор Циганков – 80 голів.

8. Віктор Леоненко – 79 голів.

9. Діого Рінкон – 70 голів.

10. Валентин Белькевич – 69 голів.

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