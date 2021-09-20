Полузащитник сборной Алжира Набиль Бенталеб никогда не был трансферной целью Динамо.

Об этом сообщил президент Динамо Игорь Суркис в личной беседе с ведущим шоу ТаТоТаке Михаилом Спиваковским.

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"Я спросил, правда ли, что Динамо интересовалось Набилем Бенталебом. Но Игорь Михайлович сказал, что впервые слышит об этом игроке. Насколько я знаю, это правда, поскольку даже в селекционном отделе Динамо этого игрока никто не смотрел", – сказал Спиваковский.

К слову, сейчас 26-летний алжирец находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает хавбека в 2 млн евро. Основные позиции Бенталеба – центральный или опорный полузащитник. За свою карьеру Набиль успел поиграть за Ньюкасл, Тоттенхэм и Шальке.

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