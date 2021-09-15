"Біло-сині" нещодавно контактували з Бенталебом щодо можливого переходу, повідомляє Foot Mercato.

"Чистесенький гол Динамо скасували": португальські ЗМІ та фанати – про переляк Бенфіки у Києві з порятунком VAR

Зазначається, що на алжирця претендують Аль Айн, який очолює Сергій Ребров, та неназваний клуб з Росії. Французький Анже намагався придбати Бенталеба, але не потягнув фінансові гравця.

Наразі Набіль перебуває у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює хавбека у 2 млн євро. Основні позиції Бенталеба – центральний або опорний півзахисник. За свою кар'єру алжирець встиг пограти за Ньюкасла, Тоттенхем та Шальке.

Динамо розписало нічию з Бенфікою: слабкий футбол киян, черговий топ-матч Шапаренка та провал Яремчука