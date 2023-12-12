– Матч з Оболонню вийшов багатим на події, було і вилучення, і пенальті…

– Він був дуже емоційним. З перших хвилин було зрозуміло, що Оболонь вийшла грати на нічию. Такий футбол у нас був у 90-х роках, коли суперники думали лише про оборону і зовсім не думали про атаку. Дуже важко розкривати такий захист, хоча раніше були футболісти іншого ґатунку, але і їм, повторюся, було непросто. Звісно, кожен тренер обирає ту тактику, яка йому подобається.

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Особисто мені такий футбол не подобається. Я люблю відкритий стиль гри, як, наприклад, нещодавно у поєдинку з Металістом 1925, який сам атакував. А Оболонь вийшла виконувати якісь свої завдання", – цитує Суркіса клубна прес-служба Динамо.

Нагадаємо, Динамо переграло Оболонь в київському дербі в рамках 17-го туру УПЛ. "Пивовари" закінчували матч удев'ятьох після вилучень Вовкуна і Мороза. Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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