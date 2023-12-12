– Матч с Оболонью получился богатым событиями, было и удаление, и пенальти…

– Он был очень эмоционален. С первых минут было ясно, что Оболонь вышла играть на ничью. Такой футбол у нас был в 90-х годах, когда соперники думали только об обороне и совсем не думали об атаке. Очень трудно раскрывать такую защиту, хотя раньше были футболисты другого уровня, но и им, повторюсь, было непросто. Естественно, каждый тренер выбирает ту тактику, которая ему нравится.

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Лично мне такой футбол не нравится. Я люблю открытый стиль игры, как, например, недавно в поединке с Металлистом 1925, который сам атаковал. А Оболонь вышла выполнять какие-то свои задачи", – цитирует Суркиса клубная пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо обыграло Оболонь в киевском дерби в рамках 17-го тура УПЛ. "Пивовары" заканчивали матч в девяти после удалений Вовкуна и Мороза. Динамо идет на 5 ступени турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

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