Вже на 13-й хвилині Оболонь залишилася у меншості. Вовкун зірвав вихід Ваната на рандеву з кіпером і побачив перед собою пряму червону. Втім, Динамо аж до середини другого тайму не могло скористатися чисельною перевагою.

Динамо вистраждало перемогу в дербі – 2 вилучення і пенальті, джокер Шовковського вирішує, вихованець ледь не прибив

Допоміг вихід Беніто. "Джокер" Олександра Шовковського найкраще зреагував на відскок, відтер Прокопенка і "прошив" екс-кіпера Динамо Кичака. Догравала Оболонь взагалі вдев'ятьох – Мороз нахапав 2 жовті. Грубощі "пивоварів" призвели ще й до пенальті, з якого Ванат оформив фінальні 2:0.