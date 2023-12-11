Динамо – Оболонь – 2:0 – відео голів та огляд матчу з двома вилученнями
19:20 - Читать на русском
Динамо дотиснуло Оболонь в поєдинку 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
67’ Олабіран Беніто
89’ Владислав Ванат
Артем Вовкун 13’
Тарас Мороз 84’
13’ Артем Вовкун
67’ Олабіран Беніто
84’ Тарас Мороз
89’ Владислав Ванат
Вже на 13-й хвилині Оболонь залишилася у меншості. Вовкун зірвав вихід Ваната на рандеву з кіпером і побачив перед собою пряму червону. Втім, Динамо аж до середини другого тайму не могло скористатися чисельною перевагою.
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Допоміг вихід Беніто. "Джокер" Олександра Шовковського найкраще зреагував на відскок, відтер Прокопенка і "прошив" екс-кіпера Динамо Кичака. Догравала Оболонь взагалі вдев'ятьох – Мороз нахапав 2 жовті. Грубощі "пивоварів" призвели ще й до пенальті, з якого Ванат оформив фінальні 2:0.
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