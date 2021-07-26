Суркіс пролив світло щодо майбутнього Кулача в Динамо
13:20 - Читать на русском
Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів, коли остаточно стане відома доля форварда Владислава Кулача у київській команді.
"Що стосується Кулача, то рішення по ньому буде прийнято Містером після повернення команди зі зборів", – сказав Суркіс у коментарі ТаТоТаке.
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До слова, на вівторок запланована зустріч між Мірчею Луческу, Ігорем і Григорієм Суркісами, на якій будуть вирішуватися, у тому числі, й трансферні питання клубу.
Нагадаємо, у крайному спарингу Динамо з турецьким Газіантепом Кулач знову відзначився голом, принісши киянам перемогу 3:2.
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