Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів, коли остаточно стане відома доля форварда Владислава Кулача у київській команді.

"Що стосується Кулача, то рішення по ньому буде прийнято Містером після повернення команди зі зборів", – сказав Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

Динамо – Газіантеп – 3:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, на вівторок запланована зустріч між Мірчею Луческу, Ігорем і Григорієм Суркісами, на якій будуть вирішуватися, у тому числі, й трансферні питання клубу.

Нагадаємо, у крайному спарингу Динамо з турецьким Газіантепом Кулач знову відзначився голом, принісши киянам перемогу 3:2.

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