Товариські матчі

Динамо – Газіантеп – 3:2

Голи: Попов, 27, Ерсой, 28 (автогол), Кулач, 52 – Сагаль, 4, Максім, 49

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Тимчик (Кендзьора, 46), Попов, Сирота (Шабанов, 46), Миколенко (Дубінчак, 46) – Караваєв (Родрігес, 46), Шапаренко (Шепелєв, 46), Андрієвський (Антюх, 62), Лєднєв (Буяльський, 46), Сідклей (Де Пена, 46) – Гармаш (Кулач, 46)

Динамо – Газіантеп: онлайн-відеотрансляція матчу – як це було

Контрольний матч на італійській землі розпочався під акомпанемент зливи. Швидше до несприятливої погоди звик середняк Суперліги Туреччини. Фактично друга атака Газіантепа завершилася голом. На 4-й хвилині Андрієвський віддав невдалий пас поблизу власного штрафного, турки перехопили й Анхело Сагаль потужно пробив у кут – Бойко не виручив.

За кілька хвилин небезпека прийшла з лівого флангу оборони Динамо. Діко втік від Миколенка й небезпечно прострілював, але Сирота вчасно вибив м'яч подалі. Український гранд відповів ударом Караваєва з середньої дистанції в руки голкіперу.

Поступово "біло-сині" взяли хід поєдинку під свій контроль. Найбільше бажання в нападі показали Лєднєв і Гармаш, зокрема, змінюючи один на одного на вістрі атаки. Ось перший небезпечно прострілив, але другий разом із Сідклеєм не зміг замкнути. Тут вже Гармаш скинув під удар Андрієвського (кіпер), а згодом Лєднєв забарився з ударом, коли Гювенч необачно покинув ворота.

Зрештою, тиск Динамо призвів до подвійного збою оборони Газіантепа впродовж двох хвилин. На 27-й Сідклей класно подав зі штрафного, а Денис Попов виграв верхову боротьбу в голкіпера й головою спрямував м'яч у ворота. А ще за хвилину бразилець із зони лівого вінгера (відіграв на цій позиції цілий тайм) після пасу Лєднєва прострілив, і Ерсой Ертугрул кумедно переправив м'яч у власні ворота – 2:1!

За інерцією чемпіон України провів ще кілька атак, і гра поступово заспокоїлася. Єдиний цікавий епізод до перерви – штовханина на останній хвилині, в якій Гармаш (!) заспокоював розлюченого нахабністю суперників Попова.

Зате старт другої половини став справжнім фестивалем. Не встиг оновлений склад "динамівців" увійти в гру (зі стартового варіанту залишилися лише Попов і Андрієвський), як Газіантеп зумів зрівняти рахунок. Це Александру Максім виявився найспритнішим у карній зоні "біло-синіх" і з кількох метрів розстріляв Бущана.

Щоправда, довго святкувати турецькому середняку не довелося. Уже за дві хвилини Жерсон пасом із глибини знайшов Буяльського на лівому фланзі, а той чи то пробив, чи то прострілив під дальню стійку. Як би там не задумував лідер Динамо – м'яч у сітку доправив Владислав Кулач.

Газіантеп спробував відразу відновити паритет. Небезпечний кутовий турків завершився цікавим ударом Ерсоя головою, але Бущан парирував постріл центрбек. На добиванні ж винуватець першого гола промахнувся. Натомість Жерсон наважився на дальній удар, але поцілив у стійку.

За цим епізодом команди заспокоїлися. Обидва колективи зрідка нагнітали небезпеку біля воріт опонента й не створили реальних нагод забити до кінця поєдинку. Заблокований удар Родрігеса і невдала спроба Кулача пробити п'ятою після передачі Антюха – ось і всі моменти Динамо.

Отже, третя перемога чемпіона України за 10 спарингів і забезпечений нею гарний настрій перед стартом чемпіонату проти рівненського Вереса 1 серпня.

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