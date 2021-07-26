Суркис пролил свет относительно будущего Кулача в Динамо
13:20 - Читати українською
Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал, когда окончательно решится судьба лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона в киевской команде.
"Что касается Кулача, то решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов", – сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.
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К слову, на вторник запланирована встреча между Мирчей Луческу, Игорем и Григорием Суркисом, на которой будут решаться, в том числе, и трансферные вопросы клуба.
Напомним, в крайнем спарринге Динамо с турецким Газиантепом Кулач вновь отличился голом, принеся киевлянам победу 3:2.
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