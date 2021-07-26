"Что касается Кулача, то решение по нему будет принято Мистером после возвращения команды со сборов", – сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Динамо – Газиантеп – 3:2 – видео голов и обзор матча

К слову, на вторник запланирована встреча между Мирчей Луческу, Игорем и Григорием Суркисом, на которой будут решаться, в том числе, и трансферные вопросы клуба.

Напомним, в крайнем спарринге Динамо с турецким Газиантепом Кулач вновь отличился голом, принеся киевлянам победу 3:2.

Динамо перестреляло Газиантеп в последнем спарринге – Сидклей и Кулач презентовали пирровый перфоманс