Динамо переграло турецький Газіантеп в рамках тренувального збору. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

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Динамо – Газіантеп – 3:2

Голи: Попов, 27, Ерсой, 28 (автогол), Кулач, 52 – Сагаль, 4, Максім, 49

Газіантеп погодився не просто замінити Вільяреал, спаринг з яким у Динамо зірвався в останній момент, а й спромігся дати справжній бій команді Мірчі Луческу.

Динамо перестріляло Газіантеп в останньому спарингу – Сідклей і Кулач презентували пірровий перфоманс

Особливо відзначимо Сідклея. Бразилець організував обидва голи киян у першому таймі – навіс на Попова та простріл на автогол. Переможний м'яч у активі Владислава Кулача, який завершив класну стрімку атаку.