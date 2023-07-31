– Дуже важка гра вийшла. Хлопці відчували те навантаження, яке було на зборах. Я розумію їх, адже хотіли добре увійти в цей сезон. Виграли, й молодці, але треба обережніше грати як в захисті, так і в нападі. Сильніші команди таких помилок можуть не пробачити.

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– У матчі з Минаєм з'явилися нові обличчя. Побачили Біловара з перших хвилин. Чи будуть, можливо, якісь нові придбання, чи команда укомплектована?

– Можливо, ми когось ще будемо запрошувати. Дуже тяжко, тому що не всі хочуть до нас їхати. Навпаки, легіонери хочуть від'їжджати, бо їх лякає те, що в Україні відбувається. Ми всі молимося, щоб це закінчилося нашою перемогою. Це головне. Ця перемога буде найважливішою в нашому житті. На футбольному полі можемо казати, що в нас є сплав молодості та досвіду. У Динамо дуже гарна лава запасних – молоді, амбітні хлопці, які ще не сказали свого слова. Я сподіваюся, вони підсилять гру команди, і ми побачимо ще нові обличчя.

– Чи можуть повернутися в Динамо гравці калібру Ярмоленка? Кого б ви хотіли повернути?

– Ми би хотіли повернути всіх найсильніших. Я раніше казав, що Яремчук міг би повернутися до рідного клубу. Але апетити і в зарплатні, і трансферні потрібно знизити, як то кажуть, – резюмував Суркіс у коментарі Football Hub.

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