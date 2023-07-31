– Очень тяжелая игра получилась. Ребята испытывали ту нагрузку, которая была на сборах. Я понимаю их, потому что хотели хорошо войти в этот сезон. Выиграли, и молодцы, но надо осторожнее играть как в защите, так и в нападении. Более сильные команды таких ошибок могут не простить.

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– В матче с Минаем появились новые лица. Увидели Биловара с первых минут. Будут ли, возможно, какие-то новые приобретения или команда укомплектована?

– Может, мы кого-то еще будем приглашать. Очень тяжело, потому что не все хотят к нам ехать. Наоборот, легионеры хотят уезжать, потому что их пугает то, что происходит в Украине. Мы все молимся, чтобы это закончилось нашей победой. Это главное. Эта победа будет самой важной в нашей жизни. На футбольном поле можем говорить, что у нас есть сплав молодости и опыта. У Динамо очень хорошая лава запасных – молодые, амбициозные ребята, которые еще не сказали своего слова. Я надеюсь, они усилят игру команды, и мы увидим новые лица.

– Могут ли вернуться в Динамо игроки калибра Ярмоленко? Кого вы хотели бы вернуть?

– Мы бы хотели вернуть всех сильнейших. Я раньше говорил, что Яремчук мог бы вернуться в родной клуб. Но аппетиты и в зарплате, и трансферные нужно снизить, как говорится, – резюмировал Суркис в комментарии Football Hub.

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