Суркіс прокоментував можливе повернення Сьоміна в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс не готовий до змін на тренерському містку киян.

"Сьомін може очолити Динамо? Я не хочу навіть... У мене є головний тренер. Я це не обговорюю", – сказав Суркіс у коментарі виданню Спорт-Экспресс.

Сьомін відреагував на чутки про можливе призначення в Динамо

Нагадаємо, після звільнення Сьоміна з московського Локомотива, з'явилась інформація, що київське Динамо збирається втретє призначити 73-річного фахівця керманичем клубу.

Зараз Динамо тренує Олексій Михайличенко. У першому після рестарту сезону матчі кияни поступились Шахтарю (1:3). У турнірній таблиці "біло-сині" посідають четверту сходинку, набравши однакову кількість очок з Зорею і Десною.

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