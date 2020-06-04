Сьомін відреагував на чутки про можливе призначення в Динамо

Юрій Сьомін дав власний коментар стосовно повернення на посаду головного тренера Динамо.

"До мене з цього приводу ніхто не звертався", – коротко відповів російський фахівець Чемпионату.

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Сьомін офіційно був звільнений з московського Локомотива 14 травня. Наразі 73-річний тренер залишається без роботи, однак преса активно "підшуковує" йому нові команди. Сьогодні з'явилась інформація, що київське Динамо збирається втретє призначити Сьоміна на тренерський місток.

Додамо, що досвідчений росіянин за свою кар'єру встиг попрацювати з Паміром, московським і київським Динамо, Локомотивом М, Габалою, Мордовією, Анжи та рідною збірною.

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