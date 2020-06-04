Динамо може втретє запросити Сьоміна

Відомий російський тренер Юрій Сьомін може отримати третій шанс у київському Динамо.

Динамо розглядає варіант із запрошенням 73-річного фахівця, стверджує Dynamo.kiev.ua, посилаючись на свої джерела в Москві.

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Президент киян Ігор Суркіс залишив у минулому розбіжності із Сьоміним, які призвели до звільнення під час другої каденції росіянина. Нещодавно досвідчений фахівець втратив роботу в московському Локомотиві, тому наразі вільний. Саме Сьомін вважається головним кандидатом на заміну Олексія Михайличенка.

Нагадаємо, російський тренер очолював Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки. У сезоні 2008/09 здобув з "біло-синіми" золоті медалі чемпіонату України.

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