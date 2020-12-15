"Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов дозволяє собі домисли щодо Динамо, і це абсолютно його не прикрашає. Це стосується, насамперед, інформації про те, що я покликав Євгена Краснікова назад допомогти нашому клубу в трансферній роботі.

Суркіс веде переговори з Красніковим про повернення в Динамо, – Денисов

Востаннє ми спілкувалися з Євгеном у мій день народження (22 листопада), коли він зателефонував і привітав мене. Про футбол ми не спілкувалися останні три місяці, відтоді, як Красніков пішов з Динамо у свій новий проект ФК Метал.

Ми розпрощалися абсолютно спокійно і цивілізовано. До того ж ініціатива виходила від самого Краснікова, який хотів зосередитися на своєму новому клубі. Я не став його просити або вмовляти. Він непогано попрацював з нами, виконав поставлені перед ним завдання, допоміг нам знайти і придбати двох хороших футболістів – Сідклея і Че Че. Це ж хороші, якісні гравці!

Тому, якщо журналісти каналів "Футбол" беруть у мене інтерв'ю, а це відбувається регулярно, і я йду їм назустріч, то поставте мені просте запитання: "Коли ви востаннє зустрічалися або розмовляли з Євгеном Красніковим"?" – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Євген Красніков покинув Динамо влітку – він відповідав за трансферні питання київського клубу.

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