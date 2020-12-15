"Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов позволяет себе домыслы относительно Динамо, и это совершенно его не красит. Это касается, прежде всего, информации о том, что я позвал Евгения Красникова назад помочь нашему клубу в трансферной работе.

Суркис ведет переговоры с Красниковым о возвращении в Динамо, – Денисов

Последний раз мы общались с Евгением в мой день рождения (22 ноября), когда он позвонил и поздравил меня. О футболе мы не общались последние три месяца, с тех пор, как Красников ушел из Динамо в свой новый проект ФК Металл.

Мы распрощались абсолютно спокойно и цивилизованно. К тому же инициатива исходила от самого Красникова, который хотел сосредоточиться на своем новом клубе. Я не стал его просить или уговаривать. Он неплохо поработал с нами, выполнил поставленные перед ним задачи, помог нам найти и приобрести двух хороших футболистов – Сидклея и Че Че. Это же хорошие, качественные игроки!

Поэтому, если журналисты каналов "Футбол" берут у меня интервью, а это происходит регулярно, и я иду им навстречу, то поставьте мне простой вопрос: "Когда вы в последний раз встречались или беседовали с Евгением Красниковым"?" – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Евгений Красников покинул Динамо летом – он отвечал за трансферные вопросы киевского клуба.

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