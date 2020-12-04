"Ми чудово знаємо любов Мірчі Луческу до латиноамериканських футболістів. За наявною у мене інформацією, Ігор Суркіс зараз веде переговори з Євгеном Красніковим, який прекрасно знає латиноамериканський трансферний ринок.

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Президент Динамо хоче знову співпрацювати з ним, але не так як це було раніше, а сесійно. Тому, цілком ймовірно, що свіжа кров для Динамо у зимове міжсезоння буде з Латинської Америки. Така ймовірність існує вже не на рівні домислів, а на рівні переговорів з людиною, яка може з цим допомогти", – сказав Денисов у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, Євген Красніков покинув Динамо влітку – він відповідав за трансферні питання київського клубу.

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