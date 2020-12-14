Динамо і Шахтар отримали суперників у плей-офф Ліги Європи. Обом українським грандам дістались цілком прохідні колективи.

Динамо знову зіграє з Брюгге

Киянам доведеться побороти власні кошмари. Саме непоступливий Брюгге зупинив Динамо Хацкевича у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. "Біло-сині" мінімально поступились в гостях (0:1), а потім влаштували з бельгійцями трилер на Олімпійському (3:3). Нагадаємо, що той провал коштував посади Олександру Хацкевичу, якого негайно відправили у відставку.

Натомість Шахтар вперше зустрінеться зі скромним їзраїльським Маккабі (Тель-Авів). У таборі українського чемпіона випромінюють позитив: Сергій Палкін заявляє, що "гірники" повинні вигравати Лігу Європи, а тренер команди Луїш Каштру хотів би, щонайменше, дійти до фіналу. Схоже, обоє переглядали церемонію жеребкування біля одного телевізора.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – не найгірші суперники Динамо і Шахтаря, топові пари для клубів АПЛ

Наші експерти також відзначають хороший жереб, мовляв, могло бути набагато гірше. З цією думкою погоджується, зокрема, коментатор MEGOGO Вадим Скічко.

Дуже непоганий жереб для українських команд! Могло бути набагато складніше. #UEL — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 14, 2020

Журналіст і блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко вважає, що Шахтарю пощастило менше, ніж Динамо.

Блогер Михайло Смоловий у своєму стилі – про ікону Хацкевича і Джима Керрі.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков пригадує пенальті Караваєва, яке коштувало динамівцям поразки в Бельгії.

Динамо знову пощастило з суперником, запевняє футбольний агент В'ячеслав Заховайло. А ось Маккабі не буде легкою прогулянкою для донеччан: "У нас прийнято нарікати на проблеми, пов’язані зі стартом другої частини сезону в єврокубках. Однак я не хочу слухати ці плаксиві розмови". Детальніша аналітика від експерта – за посиланням.

Наш скаут в Італії Алекс Великих розповідає про умови успішного виступу Динамо – майбутнє Луческу і зимове підсилення.

Ведучий спортивних новин на телеканалі "Київ" Руслан Свірін пише про фарт Шахтаря і труднощі лютневого протистояння з Брюгге.

Коментатор телеканалу Setanta Ігор Бойко – про іспит Луческу.

Завершуємо Брутальною ілюстрацією жеребу для українських клубів.

"Брюгге виглядає солідніше, ніж Динамо": Мирон Маркевич оцінив жеребкування Ліги Європи і ризикує з прогнозом