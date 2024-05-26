Президент київського клубу Ігор Суркіс заявив, що "біло-сині" хочуть підписати декількох гравців, серед яких не лише українці.

– Багато трансферів не буде, тому що це неможливо. Перш за все ми довіряємо нашим хлопцям українцям. Якщо ми будемо запрошувати, то гарних гравців, а не для кількості як то кажуть. Ми будемо підсилюватися, у нас є кандидатури.

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– Це українці?

– Не тільки українці. Я сподіваюся, що нам це вдасться. Два-три футболісти нам потрібно.

– Щодо кадрових втрат, чи будуть вони?

– Не можу зараз про це говорити. Ми будемо розмовляти з головним тренером і вирішувати хто піде в оренду, а кого ми заберемо, – сказав Суркіс у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, команда Шовковського фінішувала у турнірній таблиці УПЛ другою, поступившись Шахтарю двома очками.

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