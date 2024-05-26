Президент киевского клуба Игорь Суркис заявил, что "бело-синие" хотят подписать нескольких игроков, среди которых не только украинцы.

– Много трансферов не будет, потому что это невозможно. Прежде всего мы доверяем нашим ребятам украинцам. Если мы будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества как говорится. Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры.

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– Это украинцы?

– Не только украинцы. Я надеюсь, что нам это удастся. Два-три футболиста нам нужно.

– Относительно кадровых потерь, будут ли они?

– Не могу сейчас об этом говорить. Мы будем разговаривать с главным тренером и решать кто пойдет в аренду, а кого мы заберем, – сказал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, команда Шовковского финишировала в турнирной таблице УПЛ второй, уступив Шахтеру двумя очками.

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