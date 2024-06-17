Тренер англійців Гарет Саутгейт у матчі проти Сербії (1:0) випустив правого захисника Трента Александера-Арнольда в центрі поля. Зірка Ліверпуля провів відверто посередній матч, за що отримав порцію критики від експертів та фанатів. Втім, Беллінгем має своє бачення.

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"Трент полегшує мені завдання, тому що він може добре контролювати гру в обороні на цій позиції. Я знаю, що люди говорять купу непотребу, але він дуже агресивний у тиску на ворота, і це дійсно допомогло мені. Коли він висувається вперед, я отримую відпочинок.

Думаю, ми добре розуміємо один одного з м'ячем, Трент завжди на позитиві, хоче весь час грати вперед. Часом ми втратимо м'яч, але це нормально. Ми командою заберемо його назад і продовжимо грати. Я думаю, що насправді він чудовий", – цитує Беллінгема Goal.

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