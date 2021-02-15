"Дуже за нього радий, тому що він готувався весь рік. Це була незаслужена дискваліфікація, помилкова, можна сказати. За нього дуже радий, що він вийшов в цьому матчі. І не тому, що він забив, а що показав, що він боєць на полі, готовий битися за Динамо.

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Думаю, це бойова одиниця як для Динамо, так і для збірної України", – сказав Суркіс для Профутбол Didgital.

Нагадаємо, до поєдинку проти Олімпіка Бєсєдін востаннє виходив на поле у матчі УПЛ ще у грудні 2019-го. Нападник Динамо був дискваліфікований на рік через заборонені речовини, які були виявлені у його крові.

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