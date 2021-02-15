Суркис оценил возвращение Беседина в Динамо после годичного перерыва
Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал дубль Беседина в ворота Олимпика (3:1).
"Очень за него рад, потому что он готовился весь год. Это была незаслуженная дисквалификация, ошибочно, можно сказать. За него очень рад, что он вышел в этом матче. И не потому, что он забил, а показал, что он боец на поле, готов биться за Динамо.
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Думаю, это боевая единица как для Динамо, так и для сборной Украины", – сказал Суркис для Профутбол Didgital.
Напомним, до поединка против Олимпика Беседин последний раз выходил на поле в матче УПЛ еще в декабре 2019-го. Нападающий Динамо был дисквалифицирован на год из-за запрещенных веществ, которые были обнаружены в его крови.
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