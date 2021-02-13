Поєдинок 14 туру УПЛ без права на помилку для команди Луческу, хоча і донеччани вирішують свої завдання. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпік на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни випереджали Шахтар. Натомість вже наступного тижня перша дуель з Брюгге в ЛЄ. Водночас Олімпік відставав на 3 очки від єврокубкового 4 місця, а зона вильоту йому не загрожувала. Однак велике питання було, як гратимуть підопічні Климовського без найкращого бомбардира сезону Шахаба, відповідального за майже 50% голів першої частини чемпіонату.

Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Забарний травмувався в останній момент, тож його досить несподівано замінив у центрі захисту Кендзьора. Луческу з лопатою відгортає сніг на газоні стадіону Динамо імені Лобановського – оце так історичні кадри! Регулярні брутальні удари по ногах Буяльського і компанії. На такому жорсткому полі це все дуже небезпечно. А ось і перший момент. Під 10 хвилину, але хоч щось. Сидорчук пробив здалеку, рикошет допоміг зовсім вільному Бєсєдіну, але сильно пробити з 8 метрів Артему не вдалося. Швидку контру організували гості. Політило бив без будь-який перешкод – вище.

Де Пена подав з лівого краю на Бєсєдіна, знову приціл підводить нового основного форварда киян. Розривають Динамо по його правому флангу. Кендзьора якогось дива залишив свою зону центрального захисника у спробі необачного пресингу на фланзі, ще й у центрі поля. Караваєв і Циганков також розгубилися, а потім у кілька дотиків рештки оборони (Попов і Миколенко) розсипалися. Нкенг вивів Альваренгу фактично на розстрільний удар, Бущан не врятував.

Вільна зона у штрафному донеччан, але Циганков перемудрував, пропускаючи на Буяльського. Шапаренко класно перехопив на чужій половині, Бєсєдін підіграв, Караваєву дозволили без перешкод прострілити в центр штрафного. Однак Буяльський, який також встиг взяти участь у побудові атаки, схибив метрів з 11 – це було майже пенальті. Ось воно, що потрібно Луческу. Бєсєдін завдяки грі корпусу заробив стандарт. Циганков пробив з відскоком, воротар парирував убік, але там набігав все той же Артем. Вчасно, красиво, в падінні головою – 1:1 на 30 хвилині.

Молодий Чекотун знову не впевнено зіграв. 18-річний голкіпер Олімпіка просто віддав снаряд у ноги Циганкову, однак сам же виправився, потягнувши миттєвий удар Віктора. Дубль Бєсєдіна після навісу Де Пени скасовують через офсайд. Артем відверто випередив події, хоча зіграв елегантно у воротарському суперника. Сидорчуку і Кендзьорі грубо дістається в центрі поля. Хамелюк двічі поспіль наривався на жовту і таки отримав. Олімпік намагається закидати на Нкенга дальніми передачами і з флангів – оборона Динамо теж постійно в роботі. Циганков місцями виправдовує аванси лідера. Підбирає м'ячі Віктор і на своїй половині, і в центрі, загострює у фінальній третині, зробив гол для Бєсєдіна, також одного з найкращих на полі.

Пресинг динамівців спрацював біля чужих воріт. Сидорчук підхопив і вчасно перевів на Караваєва. Багато чим імпонує правий захисник збірної України, але з прицілом у нього давні проблеми. Ось і цього разу Олександр класно проскочив захисника, увірвався у карну зону, але не влучив у дальній кут. Циганков приклався метрів з 20, і цього разу повз. Олімпік огризнувся – відразу двоє гравців атакували воротарський Бущана, без удару. Караваєв блискуче подав на Де Пену, мінімальний промах Карлоса. А тепер уругваєць після розіграшу кутового вивіреним навісом знайшов Попова. Як не забив Денис метрів з 5?!

Динамо забиває після виходу м'яча за межі полі. Суддя давно підняв прапорець, майже зупинилися суперники, а кияни намагалися таки завести круглого до сітки. Ще один заблокований удар Циганкова, чергова націлена подача Де Пени. Попов випередив воротаря, але не влучив у порожню рамку. Дивовижно не щастить Динамо після перерви, повне домінування за моментами. Сидорчук після скидання Буяльського також хибить. На межі офсайду той же Віталій пробиває – Чекотун грає надійно, проте гол і так могли не зарахувати через положення поза грою.

Перша заміна Луческу на 75 хвилині. Жерсон замінив Де Пену. Нкенг встиг отримати другу жовту за необачну накладку на ногу Шапаренка в центрі поля. І майже відразу Динамо таки дотискає Олімпік. Буяльський і Циганков розіграли комбінацію повітрям, неначе з пляжного футбу. Ефектний удар Віталія з льоту без шансів для кіпера. Збивали Шапаренка, Козиряцький дозволив продовжити гру, а потім ще й Циганкова скосили на межі штрафного. Консультація з VAR – червона замість жовтої Лебеденку. Циганков зі стандарту поцілив у стійку, Бєсєдін в аналогічному падінні, як було в майже ідентичному моменті на 1:0, добив.