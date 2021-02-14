"Думаю, простіше було б, якщо це потрібно для національної збірної, перші два тури чемпіонату провести в Туреччині. Або знайти вікна і пізніше провести ці матчі. Ми повинні берегти наших футболістів. Гравці збірної, якщо їх цінують, не можуть грати на такому полі. Це стосується не тільки Динамо, але і Шахтаря, Зорі, Десни та інших клубів. Я не розумію, для чого проводити чемпіонат без глядачів в таких умовах.

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Перенести матч з Олімпіком? Ми поле готували всю зиму. За три-чотири тижні розуміли, що буде така погода. Рішення про перенесення повинні приймати компетентні органи, які проводять чемпіонат. Ми могли виграти, програти, але якщо б хтось отримав травму... Вийдіть на поле і подивіться – це каток. Підігрів не можна використовувати під час матчу за правилами безпеки.

Вважаю, в майбутньому потрібно дуже уважно дивитися на такі речі. Тому що перш за все – ми повинні піклуватися про наших гравців", – сказав Суркіс в інтерв'ю Профутбол Didgital.

Після 14-ти турів УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар на три очки.

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