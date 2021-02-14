"Можна було провести перші два тури УПЛ в Туреччині", – Суркіс обурений нехтуванням здоров'ям футболістів
Президент Динамо Ігор Суркіс вважає нерозумним проведення матчів УПЛ за нинішніх погодніх умов.
"Думаю, простіше було б, якщо це потрібно для національної збірної, перші два тури чемпіонату провести в Туреччині. Або знайти вікна і пізніше провести ці матчі. Ми повинні берегти наших футболістів. Гравці збірної, якщо їх цінують, не можуть грати на такому полі. Це стосується не тільки Динамо, але і Шахтаря, Зорі, Десни та інших клубів. Я не розумію, для чого проводити чемпіонат без глядачів в таких умовах.
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Перенести матч з Олімпіком? Ми поле готували всю зиму. За три-чотири тижні розуміли, що буде така погода. Рішення про перенесення повинні приймати компетентні органи, які проводять чемпіонат. Ми могли виграти, програти, але якщо б хтось отримав травму... Вийдіть на поле і подивіться – це каток. Підігрів не можна використовувати під час матчу за правилами безпеки.
Вважаю, в майбутньому потрібно дуже уважно дивитися на такі речі. Тому що перш за все – ми повинні піклуватися про наших гравців", – сказав Суркіс в інтерв'ю Профутбол Didgital.
Після 14-ти турів УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар на три очки.
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