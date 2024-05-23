Директор академії Шахтаря Олександр Алексєєв прокоментував конфліктну ситуацію, яка виникла під час матчу юнацької першості з Динамо.

"Інцидент та подальша масова штовханина на полі була викликана діями голкіпера Динамо U-19 В'ячеслава Суркіса, який одразу після свистка цілеспрямовано підбіг до трибуни з уболівальниками Шахтаря та почав вживати нецензурні висловлювання й ображати наших футболістів, що підтверджується відеозаписом. Наш клуб уже опублікував це відео на офіційній сторінці академії Шахтаря в Instagram.

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Окрім цього, впродовж усього матчу вболівальники Динамо, присутність яких консолідовано забезпечив ФК Динамо без попереднього погодження з нашим клубом, викрикували нецензурні висловлювання на адресу нашого клубу та футболістів. Загальна ситуація зі скандуваннями підвищила емоційний фон та напруженість серед футболістів обох команд.

Зі свого боку ФК Шахтар ужив усіх обʼєктивно необхідних засобів безпеки, включаючи присутність поліції та охорони, які фактично й забезпечили безпеку та запобігли масовому безладу на полі. ФК Шахтар надав свої пояснення, фото та відеоматеріали Комітету з етики та чесної гри УАФ з метою повного, всебічного й обʼєктивного розслідування подій, що мали місце на матчі. Окремі пояснення буде надано КДК УАФ у межах дисциплінарного провадження.

Також ФК Шахтар надав Комітету з етики та чесної гри УАФ докази побиття нашого футболіста гравцем ФК Динамо і звернувся з вимогою провести окреме розслідування щодо цього кричущого епізоду неналежної поведінки", – поділився Алексєєв у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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