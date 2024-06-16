Збірна Англії в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Сербією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Англія приїхала на Євро-2024 в статусі одного з фаворитів, а деякі моделі називають острів'ян головним фаворитом. Аргументи очевидні: Кейн став найкращим бомбардиром топ-чемпіонатів, Беллінгем провів грандіозний дебютний сезон за Реал, Фодена визнали MVP в АПЛ.

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Гарет Саутгейт давно працює зі збірною. Тренер довів, що його обережний стиль приносить успіх – півфінал ЧС-2018, фінал Євро-2020, чвертьфінал ЧС-2022. Заїжджені розмови про "It's Coming Home" зараз не викликають сміх. Ця команда вміє холоднокровно здобувати результат.

Щоправда, наставник зрадив собі перед німецьким Євро. Саутгейт завжди довіряв конкретним футболістам і закривав очі на їхні клубні проблеми. А тут раптом Гріліш, Магуайр і Рашфорд не потрапили в заявку, програвши конкуренцію представникам Крістал Пелас і Астон Вілли.

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Всі великі турніри з Саутгейтом збірна розпочинає з перемоги. Сербія навряд чи зможе зламати приємну традицію. У цьому столітті серби жодного разу не виходили в плей-офф великого турніру і взагалі давно не грали на Євро. Останню кваліфікацію вдалося пройти з відверто легкої групи.

Найбільші зірки спокусилися грішми Саудівської Аравії – Мітровіч і Мілінковіч-Савіч поїхали на футбольну пенсію ще до 30-ти. Капітан Тадіч дограє в Туреччині. От і виходить, що головною зброєю залишився лівий фланг з подачами Костіча на одноклубника Влаховіча.

Перевага в повітрі – єдиний шанс для високої збірної Сербії зачепитися за результат. У відборі на Євро-2024 балканці третину всіх голів забили головою, а загалом завдали 37 ударів з другого поверху (рекорд). Можливо, вдасться скористатися недосвідченістю Гехі в центрі оборони Англії.

Сьогодні можна сподіватися на видовищний футбол. Саутгейт робить нехарактерні сміливі кроки з Трентом у центрі поля. Це означає більше підходів для Фодена, Саки, Кейна та Беллінгема і водночас відкриває додаткові можливості Тадічу творити в чужій опорній зоні.

Орієнтовні склади на матч Сербія – Англія

Сербія: Ваня Мілінковіч-Савіч – Міленковіч, Вельковіч, Павловіч – Жівковіч, Сєргєй Мілінковіч-Савіч, Лукіч, Костіч – Тадіч, Мітровіч, Влаховіч.

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гехі, Тріпп'єр – Александер-Арнольд, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.