Директор академии Шахтера Александр Алексеев прокомментировал конфликтную ситуацию, которая возникла во время матча юношеского первенства с Динамо.

"Инцидент и дальнейшая массовая потасовка на поле была вызвана действиями голкипера Динамо U-19 Вячеслава Суркиса, который сразу после свистка целенаправленно подбежал к трибуне с болельщиками Шахтера и начал употреблять нецензурные выражения и оскорблять наших футболистов, что подтверждается видеозаписью. Наш клуб уже опубликовал это видео на официальной странице академии Шахтера в Instagram.

Суркис пролил свет на драку в юношеском Классическом: "Я не ударил, а дети из Шахтера оскорбляли меня, мою семью и Динамо"

Кроме этого на протяжении всего матча болельщики Динамо, присутствие которых консолидировано обеспечил ФК Динамо без предварительного согласования с нашим клубом, выкрикивали нецензурные высказывания в адрес нашего клуба и футболистов. Общая ситуация со скандированием повысила эмоциональный фон и напряженность среди футболистов обеих команд.

Со своей стороны ФК Шахтер принял все объективно необходимые средства безопасности, включая присутствие полиции и охраны, которые фактически и обеспечили безопасность и предотвратили массовые беспорядки на поле. ФК Шахтер предоставил свои объяснения, фото и видеоматериалы Комитету по этике и честной игре УАФ с целью полного, всестороннего и объективного расследования событий, имевших место на матче. Отдельные объяснения будут предоставлены КДК УАФ в рамках дисциплинарного производства.

Также ФК Шахтер предоставил Комитету по этике и честной игре УАФ доказательства избиения нашего футболиста игроком ФК Динамо и обратился с требованием провести отдельное расследование этого вопиющего эпизода неподобающего поведения", – поделился Алексеев в комментарии официальному сайту Шахтера.

Белик ударил 70-летнего Ищенко после поражения Шахтера в юношеском Классическом – Динамо требует санкций