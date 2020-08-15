Суркіс: Не очікував, що буде саме така реакція на призначення Луческу

"Я скажу відверто: я не очікував, що буде саме така реакція. Я розумів, що буде напруга, однозначно. Але що буде така напруга, я не міг собі уявити. Я вам поясню чому.

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Я вважаю, що вболівальники насамперед хочуть результатів своєї команди, а не того, що я від них почув: "Нехай буде сьоме-восьме місце, але тільки не Луческу". Це не професіональна розмова. І як далі?

Я вважаю, що треба вступати в діалог. Ні в якому разі зі своїми вболівальниками не повинно бути конфронтації. Так, вони мене можуть ображати, вони можуть писати на мене різні речі, але поки я президент футбольного клубу – я приймаю рішення і повинен робити все, щоб команда перемагала і завойовувала трофеї", – поділився Суркіс в інтерв'ю Новое Время.

Нагадаємо, призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо стало справжньою інформаційною бомбою цього літа. Фанати київського клубу вже влаштовували численні акції протесту проти такого рішення.

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