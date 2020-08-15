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Суркис: Не ожидал, что будет именно такая реакция на назначение Луческу

20:41 - Читати українською
Суркис: Не ожидал, что будет именно такая реакция на назначение Луческу
Суркис и Луческу / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис в очередной раз прокомментировал негативную реакцию на назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

"Я скажу откровенно: я не ожидал, что будет именно такая реакция. Я понимал, что будет напряжение, однозначно. Но что будет такое напряжение, я не мог себе представить. Я вам объясню почему.

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Я считаю, что болельщики в первую очередь хотят результатов своей команды, а не того, что я от них услышал: "Пускай будет седьмое-восьмое место, но только не Луческу". Это не профессиональный разговор. И как дальше?

Я считаю, что надо вступать в диалог. Ни в коем случае со своими болельщиками не должно быть конфронтации. Да, они меня могут оскорблять, они могут писать мне разные вещи, но пока я президент футбольного клуба – я принимаю решения и должен делать все, чтобы команда побеждала и завоевывала трофеи", – поделился Суркис в интервью Новое Время.

Напомним, назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо стало настоящей информационной бомбой этим летом. Фанаты киевского клуба уже устраивали многочисленные акции протеста против такого решения.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис футбольные фанаты Мирча Мирча Луческу
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