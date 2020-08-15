Динамо – Полісся: Супряга зробив 3 голи – онлайн-трансляція 3-го засекреченого матчу перед стартом в УПЛ

Товариський матч 15 серпня 2020

Динамо – Полісся – 2:0 (LIVE, іде перший тайм)

Голи: Супряга, 12, Буяльський, 24

Динамо: Бойко – Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв – Сидорчук (к) – Цітаішвілі, Буяльський, Шапаренко, Де Пена – Супряга

Запасні: Бущан, Вівчаренко, Забарний, Дуелунд, Андрієвський, Лєднєв, Булеца, Соль, Жерсон Родрігес

Полісся: Маханьков, Бринько, Швець, Прокопчук, Власюк, Чернецький, Даудов, Савошко, Повалій, Галенков, Галенко

Житомирський клуб посів друге місце у достроково завершеному сезоні Другої ліги (група А). Остання товариська зустріч команд відбулася минулоріч ще при Хацкевичу. Полісся сенсаційно било Динамо, яке вийшло на гру в ослабленому складі та з форвардом Олімпіка на перегляді, який в підсумку не підійшов. Що було далі, ми всі знаємо. Білоруський наставник не пройшов кваліфікацію ЛЧ і був звільнений.

Динамо – Десна: Луческу вперше програв – диво-асист шахтаря Мудрика, сумнівний пенальті, шоу Циганкова, 3 розчарування

Це третій матч Луческу з Динамо. Після розгромної перемоги над Вересом (бронзовим призером тієї ж зони Другої ліги) прийшла заслужена поразка від 4-ї команди УПЛ. Усі ці спаринги тримали під сімома замками, не зробили традиційної для всіх інших років онлайн-трансляції (на YouTube) і сьогодні. Дивовижна ситуація, адже деякі відомі журналісти запевняли, що випадок з Вересом – лише тимчасове явище. За ходом і результатом гри ви зможете слідкувати в онлайн-трансляції "Футбол 24" в цій новині (не забувайте оновлювати сторінку).

Уже 21 серпня офіційний старт нового сезону Динамо в Києві зіграє з Олімпіком у 1-му турі УПЛ 2020/21. Луческу, схоже, потроху вимальовує свою основу. Принаймні весь експериментальний захист – той самий, що й в основі проти Десни. Сидорчук, Буяльський, Цітаішвілі та Супряга також зберегли місце у старті. Шапаренко, Де Пена та Бойко, як і Лєднєв, Дуелунд, Булеца та Бущан поки балансують між основою і запасом. Відзначаємо появу екс-голкіпера Динамо Маханькова в стартовому складі команди Шищенка.

У лазареті команди Луческу досі квартет основної обойми захисників: Бурда, Шабанов, Миколенко, Попов. Також через різного роду пошкодження не можуть допомогти лідери атаки і середньої лінії Циганков, Вербіч і Шепелєв. У Вантуха та Русина самоізоляція через коронавірус. Кадірі загадково зник десь між Конча-Заспою і Росією. Гармаш, хоч і повернувся в Динамо, не потрапляє навіть до заявки на спаринг. Старт гри без моментів. Полісся, яке гратиме у Першій лізі з нового сезону, навіть більше діє з м'ячем.

Щойно кияни перехопили ініціативу, як Супряга відзначився, ставши єдиним динамівцем, який забив у міжсезоння 2 голи. Прийняв дальній пас Кендзьори і реалізував вихід на ворота з гострого кута. Любить Владислав вихідців з Другої ліги. Де Пена спочатку завів атаку сам, але Буяльський не влучив з кількох метрів після пасу Супряги. А ще за 3 хвилин Карлос уже сам мав вирішувати після непоганого проходу Шапаренка, і знову невлучний постріл. Полісся просто не видно після пропущеного м'яча. Караваєв спробував щастя здалеку, його удар заблокували.

Буяльський подвоїв перевагу на 24-й хвилині. Цітаішвілі у розріз, Супряга в центр на самотнього партнера – розстріл і 2:0. Моменти кияни заспокоюються, віддаючи ініціативу супернику, який непогано пресингує. Кутовий Полісся ледь не завершився контрвипадом. Маханьков дуже далеко вийшов із воріт і не дозволив відзначитися Цітаішвілі, який уже вмикав свою фірмову швидкість.