Суркіс описав трансферний вектор Динамо після приходу Луческу – продати Циганкова можуть лише за однієї умови

"Думаю, що побудувати Шахтар у Києві йому не вдасться, бо у кожного своя філософія. Сьогодні в Шахтарі на контракті 13 бразильців, з яких два – з українським громадянством. Ми пішли іншим шляхом і спробуємо пройти його до кінця. Розуміючи, які настали складні часи після Революції гідності, ми повністю перебудували нашу структуру. Ми дали можливість розвиватися нашій молоді, додатково реконструювали корпус для дитячої спортивної школи. І сьогодні наш акцент на українських хлопців. Ось у цьому році випущено 25 хлопців 17 років. З них 14 осіб почали працювати у команді U-19, і у багатьох із них є майбутнє у великому футболі.

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Що стосується Циганкова. Луческу мені щиро сказав: він готовий будь-якого футболіста відпустити, але якщо це влаштовує три сторони: клуб, який купує, клуб, який продає, і самого футболіста. А просто такого футболіста, як Циганков, звісно, ніхто не відпускає. Такі футболісти, як Циганков, Сергій Сидорчук, потрібні для досягнення завдань, які ставляться перед командою. Але водночас я, як президент клубу, гарантую щодо будь-якого футболіста: якщо надійде пропозиція, яка влаштовує всіх, я її розгляну.

На місце Циганкова вже є, припустимо, Георгій Цітаішвілі, але для того, щоб Цітаішвілі став Циганковим, він має грати. Те ж саме відбувається у донецькому Шахтарі. Але тільки якщо у них одні бразильці підуть, то інші вже будуть підготовлені. Ми ж більше акцент робимо на наших українських гравцях", – резюмував Суркіс в інтерв'ю НВ.

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