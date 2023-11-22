– Що вам найбільше запам'яталося за роки, які ви провели у Динамо на різних посадах?

– Головна подія – це вихід до півфіналу Ліги чемпіонів за часів роботи Валерія Лобановського. Тоді президентом клубу був мій брат. Ми маємо рівнятися на цей результат. Сподіваюся, може, колись нам вдасться це повторити.

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Як я сприймаю невдачі? Кожного разу, коли команда програє чи грає внічию, мені це дуже не подобається, напружуються нерви й хочеться усе залишити. Але наступного дня розумієш, що маєш робити свою справу та намагатися досягти кращих результатів.



Це дуже складно, адже сьогодні ми не можемо запросити якісних легіонерів, які б могли грати в такій команді, як київське Динамо, посилити її. Ті іноземці, які приходили до нас протягом останнього часу – Вітінью, Лонвейк, Перріс – і ті легіонери, які вже були в команді під час війни, роз’їхалися хто куди. Так, у нас важкі часи, і я розумію, що вболівальники, м’яко кажучи, не радіють нашим результатам", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Олександр Шовковський змінив Мірчу Луческу на посаді головного тренера Динамо. "Біло-сині" виграли дебютний матч при СаШо, обігравши Кривбас (2:0).

Динамо перебуває на восьмій сходинці УПЛ з 19 балами, але кияни зіграли тільки 11 матчів чемпіонату.

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