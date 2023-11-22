– Что вам больше всего запомнилось за годы, которые вы провели в Динамо на разных должностях?

– Главное событие – это выход в полуфинал Лиги чемпионов во время работы Валерия Лобановского. Тогда президентом клуба был мой брат. Мы должны равняться на этот результат. Надеюсь, может, когда-нибудь нам удастся это повторить.

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Как я воспринимаю неудачи? Каждый раз, когда команда проигрывает или играет вничью, мне это очень не нравится, нервы напрягаются и хочется все оставить. Но на следующий день понимаешь, что должен делать свое дело и пытаться достичь лучших результатов.



Это очень сложно, ведь сегодня мы не можем пригласить качественных легионеров, которые могли бы играть в такой команде, как киевское Динамо, усилить ее. Те иностранцы, которые приходили к нам в последнее время – Витиньо, Лонвейк, Перрис – и те легионеры, которые уже были в команде во время войны, разъехались кто куда. Да, у нас тяжелые времена, и я понимаю, что болельщики, мягко говоря, не радуются нашим результатам", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Александр Шовковский сменил Мирчу Луческу в должности главного тренера Динамо. "Бело-синие" выиграли дебютный матч при СаШо, обыграв Кривбасс (2:0).

Динамо находится на восьмой строчке УПЛ с 19 баллами, но киевляне сыграли только 11 матчей чемпионата.

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